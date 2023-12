Il ministro della Difesa a Caivano: "Non dobbiamo ritenere acquisite alcune scelte"

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine di una visita al centro Delphinia di Caivano, commenta l’accordo sul Patto di stabilità annunciato in Europa. “Penso che con il Patto di stabilità sia raggiunta una mediazione che in qualche modo non accontenta o scontenta nessuno. Così come accade quando bisogna decidere in 27 le cose. È già difficile in famiglia in due, figuriamoci in 27. Non dobbiamo ritener acquisite alcune scelte, in tempi che cambiano velocemente come questi non dobbiamo pensare a una stratificazione burocratica che ci blocca per decenni. Non possiamo fare regole e tenerle immutate. Per questo l’Europa deve accelerare i meccanismi e velocizzare i tempi di decisione. Il Patto oggi può andar bene, vedremo la situazione fra qualche mese”, ha detto il co-fondatore di Fratelli d’Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata