Firmato l’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Emilia Romagna

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Bologna per la cerimonia di firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Emilia Romagna. Ad accogliere la premier il governatore emiliano Stefano Bonaccini. Presente anche Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR. Meloni ha visitato anche la fiera del capoluogo felsineo. Per la presidente del Consiglio tante strette di mano e selfie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata