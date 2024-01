La premier è attesa nella sede della Regione Emilia-Romagna

Un gruppo di studenti e contestatori ha esposto dei cartelli e striscioni contro la presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con su scritto “Meloni basta passerelle, via il governo di fascisti, guerre e devastazione ambientale” e “Meloni non sei la benvenuta, soldi alla scuola e non alla guerra”. Il gruppo, composto da militanti di Potere al popolo e altri collettivi, di fronte al palazzo della Regione Emilia-Romagna, ha poi intonato il coro “Fuori da Bologna“.

