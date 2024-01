Il cardinale a margine della presentazione di un libro in Senato

“Il tema della difesa della vita è un tema nostro, la vita in tutte le sue fasi, in tutte le sue dimensioni ed espressioni. Dall’inizio naturale alla fine naturale”. Così il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, a margine della presentazione del libro ‘Achille Silvestrini, la diplomazia della speranza’ in Senato, rispondendo a una domanda sul voto in Veneto in tema di suicidio assistito.

