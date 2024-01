Votato il rinvio in commissione, con 38 voti favorevoli e 13 assenti, del Progetto di legge di iniziativa popolare

Non passa in Consiglio regionale del Veneto il progetto di legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. Bocciato in particolare l’articolo 2 del pdl, “Assistenza sanitaria in ogni fase del percorso di suicidio medicalmente assistito su richiesta della persona malata”; alla luce di ciò il Consiglio regionale del Veneto ha votato il rinvio in commissione, con 38 voti favorevoli e 13 assenti, del Progetto di legge di iniziativa popolare “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito”. Se non verrà affrontata in questi mesi, la proposta normativa rimarrà incardinata all’ordine del giorno della prossima legislatura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata