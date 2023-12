Il ministro della Difesa a Caivano: "Non dobbiamo ritenere acquisite alcune scelte"

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto parla del conflitto in Medioriente, a margine del sopralluogo effettuato all’ex centro Delphinia di Caivano, nel Napoletano.”Su Gaza c’è una situazione molto complessa e molto difficile. Noi siamo tra i Paesi che ha chiesto il cessate il fuoco. C’è bisogno di riportare umanità a Gaza, riportare diritto internazionale, c’è bisogno di riportare rispetto per i cittadini che non fanno parte di Hamas. L’Italia sta chiedendo una tregua. E’ il momento in cui lasciare spazio alla politica e non solo alle armi”, ha dichiarato l’esponente del governo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata