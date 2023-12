Dalla bozza sarebbe sparita la "tregua immediata". Usa: "Eravamo pronti al voto". Superate le 20mila vittime a Gaza

La guerra in Medioriente giunge al giorno 77. Il bilancio dei morti a Gaza ha raggiunto 20.057 vittime e 53.320 feriti dal 7 ottobre scorso. Lo ha reso noto il ministero della Salute palestinese sui propri profili social. L’esercito israeliano: “Uccisi oltre 2.000 terroristi di Hamas dalla fine della tregua”. Nella notte si è svolta una riunione a porte chiuse del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per cercare di trovare un accordo sulla risoluzione per permettere agli aiuti umanitari di entrare a Gaza ma il voto è stato nuovamente rinviato. Secondo i media internazionali nella nuova bozza sarebbe scomparsa la richiesta della fine immediata dei combattimenti, rimpiazzata da misure urgenti per consentire gli aiuti umanitari. Gli Usa: “Eravamo pronti a sostenere la bozza, così come era scritta”. Non è chiaro quindi cosa possa aver impedito per l’ennesima volta il voto.

07:00 Autorità Gaza, oltre 20mila vittime e 53mila feriti

In totale 20.057 palestinesi sono stati uccisi e 53.320 feriti dagli attacchi israeliani a Gaza dal 7 ottobre. Lo riferisce il ministero della Sanità nel territorio palestinese. In particolare, secondo il ministero della Salute di Gaza, citato da Al Jazeera, nelle ultime 48 ore 390 palestinesi sono stati uccisi e altre 734 persone sono rimaste ferite.

06:30 Onu, mezzo milione di persone a Gaza senza cibo

Un rapporto delle Nazioni Unite rileva che più di mezzo milione di persone, un quarto della popolazione, a Gaza stanno soffrendo la fame perché non c’è abbastanza cibo che entra nel territorio dallo scoppio della guerra, più di 10 settimane fa. L’economista capo del Programma alimentare mondiale Arif Husain afferma che “praticamente tutti a Gaza hanno fame”. Ha avvertito che se la guerra tra Israele e Hamas continuerà allo stesso livello e le consegne di cibo non verranno ripristinate, la popolazione potrebbe affrontare “una vera e propria carestia entro i prossimi sei mesi”.

06:15 Mezzaluna Rossa, raid Israele in centro ambulanze a Jabalya

Le forze israeliane hanno invaso il centro ambulanze di Jabalia, nella parte nord della Striscia di Gaza, della Mezzaluna rossa palestinese. A renderlo noto la stessa organizzazione su ‘X’. “Hanno arrestato gli equipaggi e i paramedici, portandoli in un luogo sconosciuto. Bambini e donne sono ancora intrappolati all’interno del centro”, si legge. L’Organizzazione chiede alla comunità internazionale “di fare pressione per il rilascio immediato delle nostre squadre e per garantire loro protezione”. “Chiediamo inoltre la protezione di donne e bambini e di garantire la loro evacuazione sicura”.

06:00 Onu rinvia ancora voto su risoluzione per Gaza

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha nuovamente rinviato il voto sulla risoluzione per Gaza. Gli Stati Uniti ora sostengono la risoluzione, ma altri Paesi chiedono un testo più forte con anche l’appello per la sospensione urgente delle ostilità tra Israele e Hamas. Il progetto di risoluzione è stato discusso a porte chiuse per oltre un’ora dai membri del consiglio, poiché ci sono stati cambiamenti significativi, molti rappresentanti hanno affermato di aver bisogno di consultare le proprie capitali prima del voto, previsto per oggi. L’ambasciatrice americana Linda Thomas-Greenfield ha detto ai giornalisti che gli Stati Uniti sostengono il nuovo testo e che, se verrà messo ai voti, lo appoggeranno.

