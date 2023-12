Il ministro della Difesa sugli attacchi degli Houthi: "Rischiamo di trasformare i nostri porti in deserti nelle prossime settimane"

“Il ministero della Difesa sta ragionando sul fatto di potere utilizzare ‘Atlanta’, e una nave dell’operazione ‘Atlanta’, per partecipare a una missione in un’area che rischia di far saltare l’economia, soprattutto la nostra” ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto, parlando a proposito della situazione in Mar Rosso, precisando che “al momento non è ancora stato deciso nulla“.

“Il blocco del Canale di Suez significa per noi l’aumento immediato di qualunque cosa venga trasportata via nave, sia per venderla sia per comprarla: pensiamo soltanto all’energia, al petrolio, al gas liquido, a qualunque tipo di merce che arriva o parta dall’Italia: rischiamo di trasformare i nostri porti in deserti nelle prossime settimane se il problema rappresentato dagli Houthi che stanno attaccando le navi mercantili non verrà fermato” ha aggiunto il ministero della Difesa.

