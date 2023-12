Il vicepremier a margine di Atreju: "Se voteremo contro? Vedremo quando si vota"

“Il Mes? Deciderà il Parlamento come è giusto che sia in una democrazia. Io continuo a ritenere che sia uno strumento inutile, superato se non dannoso. Non ho cambiato idea”. Così Matteo Salvini, vicepremier e segretario della Lega, a margine di Atreju a Roma. “Se voteremo contro? Vediamo quando si vota. Io vi ho espresso la mia idea. Secondo me un pensionato o un operaio italiano non deve pagare per salvare una banca tedesca. In questo momento non mi sembra il centro della nostra attenzione e politica”, ha aggiunto Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata