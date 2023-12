Il leader leghista: "Mes inutile e dannoso. Voto Lega? Vedremo"

Quarta e ultima giornata di lavori ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia che si svolge nei giardini di Castel Sant’Angelo, a Roma. Il programma odierno è aperto dal dibattito ‘L’Europa da difendere: le ragioni dei conservatori contro il superstato europeo’ in cui interverranno Raffaele Fitto (ministro per gli Affari Europei, le politiche di coesione e il Pnrr), Nicola Procaccini (co-presidente Ecr), Jorge Buxadé Villalba (vicepresidente Ecr), Assita Kanko (vicepresidente Ecr Group al Parlamento europeo), Radoslaw Fogiel (vicepresidente Ecr), Carlo Fidanza (capo delegazione FdI al Parlamento europeo). Al termine a salire sul palco sarà quindi il leader di Vox, Santiago Abascal, nel mirino della critica nei giorni scorsi per le frasi sul premier spagnolo Pedro Sanchez (“ci sarà un momento in cui il popolo vorrà appenderlo per i piedi”). Prima della chiusura affidata alla presidente del Consiglio e leader di FdI, Giorgia Meloni, prevista per mezzogiorno, in agenda anche gli interventi dei vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

11:32 Tajani: “Non c’è fretta su Patto Stabilità, Bce abbassi i tassi”

“Se la Bce abbasserà finalmente i tassi, come chiediamo da mesi, anche questo potrebbe influire sul raggiungimento dell’accordo per il Patto di stabilità. Siccome non c’è fretta, noi riteniamo che si debba anche affrontare tutta la questione macroeconomica della politica finanziaria europea, guardando anche a tutti gli altri aspetti. Penso all’armonizzazione fiscale, all’unione bancaria e al mercato dei capitali”. Così il vicepremier e leader di FI, Antonio Tajani, a margine della kermesse di FdI, Atreju, in corso a Roma.

“Noi il Patto di stabilità e crescita vogliamo che ci sia ma non lo vogliamo come un Patto che sia non di crescita e penalizzante per l’Italia, un Patto che non possiamo rispettare – ha ribadito il titolare della Farnesina arrivando ai giardini di Castel Sant’Angelo – È una questione di credibilità, vogliamo un Patto che tenga conto delle spese per l’Ucraina, per gli impegni europei come il green deal. Poi, c’è un problema che riguarda anche i tassi di interesse sul debito. Se la Bce abbasserà finalmente i tassi, come chiediamo da mesi, perché è giusto agevolare famiglie e imprese perché il costo del denaro è eccessivo, a maggior ragione oggi che c’è stata una forte riduzione dell’inflazione, anche questo potrebbe influire sul raggiungimento dell’ accordo per il Patto. Siccome non c’è fretta, noi riteniamo che si debba anche affrontare tutta la questione macroeconomica della politica finanziaria europea, guardando anche a tutti gli altri aspetti, penso all’armonizzazione fiscale, all’Unione bancaria e al mercato dei capitali”. E ha concluso: “Se si è europeisti bisogna guardare a tutto insieme, lo dico anche alle forze politiche italiane: mi auguro che tutti quanti si impegnino per raggiungere questi obiettivi, perché in Europa non si può fare una scelta alla carta. La soluzione deve essere di mediazione, se siamo veramente europeisti dobbiamo avere una politica macroeconomica europea“.

11:29 Meloni: “Insieme ad Abascal per Europa migliore e diversa”

“Con Santiago Abascal continueremo a lavorare insieme per un’Europa migliore e diversa“. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, salendo sul palco di Atreju dopo l’intervento del leader di Vox alla kermesse di FdI in corso nei giardini di Castel Sant’Angelo, a Roma.

11:24 Tajani: “Lavoriamo a proroga superbonus per condomini”

“Sono soddisfatto della manovra perché è il massimo di ciò che si potrebbe fare, abbiamo apportato degli aggiustamenti che avevamo chiesto su casa e pensioni dei medici e dipendenti pubblici, e stiamo lavorando perché nella manovra o in altri provvedimenti, come quello sulle proroghe, ci possa essere una breve proroga per il superbonus che riguarda condomini che hanno già compiuto il 70%dei lavori. Quindi nessuna tolleranza per imbroglioni, ma per le persone oneste bisogna avere un occhio di riguardo, e permettere di concludere i lavori in dirittura d’arrivo”. Così il vicepremier e leader di FI, Antonio Tajani, a margine della kermesse di FdI, Atreju, in corso a Roma.

11:18 Abascal: “Sinistra ha manipolato mie parole su Sanchez”

“Questa settimana in Spagna la sinistra mediatica e politica ha manipolato le mie parole” su Pedro Sanchez “per linciarmi sulla pubblica piazza”, “questa manipolazione è arrivata fino in Italia”, e “voglio dire che non auguro a nessuno, neanche a un corrotto e a un traditore di essere appeso per i piedi“. Lo ha detto il leader di Vox Santiago Abascal nel suo intervento ad Atreju, riguardo all’intervista rilasciata al quotidiano argentino Clarin. L’appendere qualcuno per i piedi “lo reputo ripugnante ogni volta che è accaduto nella storia”, ha aggiunto Abascal, sottolineando che ciò è qualcosa che piace agli altri che “non rispettano la vita umana”. “La sinistra sempre manipolerà le nostre parole e sempre mentirà sulle nostre intenzioni e sempre occulterà le nostre verità“, ha rimarcato Abascal, affermando che, per evitare che trionfino le manipolazioni è “importante riunirci e parlarci direttamente”.

11:13 Abascal: “Grazie a Giorgia per amicizia in tempi difficili”

“Grazie a Giorgia per il suo esempio, per il suo lavoro e soprattutto per la sua amicizia in tempi tanto difficili per la Spagna“. Lo ha detto il leader di Vox Santiago Abascal nel suo intervento ad Atreju. “Noi non lo dimenticheremo”, ha affermato il leader, ripetendo la frase in spagnolo e in italiano. Abascal ha ringraziato poi Fratelli d’Italia, “per questa storia interminabile di lotta, speranza ed entusiasmo”.

11:11 Abascal: “Bentornato orgoglio italiano”

“Bentornato all’orgoglio italiano, l’Europa ne aveva bisogno”. Lo ha detto, in italiano, il leader di Vox Santiago Abascal, aprendo il suo intervento sul palco di Atreju, nella giornata conclusiva della kermesse di Fratelli d’Italia che si sta svolgendo nei giardini di Castel Sant’Angelo, a Roma.

10:53 Salvini: “Mes inutile e dannoso. Voto Lega? Vedremo”

“Cosa farà la Lega sul Mes? Vediamo quando si vota, io ho espresso la mia idea e cioè che un pensionato, un precario, un operaio italiano debba eventualmente pagare per salvare una banca tedesca, in questo momento e nei prossimi mesi non mi sembra il centro della nostra attenzione e della nostra politica”, ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine della kermesse. “Come finirà lo deciderà il Parlamento, come è giusto che sia in una democrazia. Io continuo a ritenere che sia uno strumento inutile, superato, se non dannoso, e non ho cambiato idea”, ha concluso.

