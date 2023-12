Incontri con i sostenitori anche per Tajani

Il vicepremier Matteo Salvini in visita tra gli stand del mercatino di Natale ad Atreju, festa di Fratelli d’Italia in corso a Roma. Per il leader leghista strette di mano e selfie con i partecipanti, e anche un simpatico siparietto con due simpatizzanti che gli hanno regalato dei souvenir a forma di cornetto portafortuna. L’altro vicepremier, Antonio Tajani, ha visitato anche lui gli stand e incontrato i sostenitori, ma non ha incrociato Salvini prima di salire sul palco della kermesse assieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

