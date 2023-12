La presidente del Consiglio nel suo intervento in chiusura della kermesse FdI

“Ho letto che la segretaria del Pd ha detto ‘vedo persone che sono lì per accreditarsi con chi comanda e obbedire agli ordini di chi comanda’. Ecco, cara Elly, tu puoi anche decidere di non partecipare, ma non c’è bisogno di insultare chi ha accettato un invito dimostrando un coraggio che evidentemente a voi difetta“. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento in chiusura di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia a Roma.

