La segretaria del Pd commenta le critiche fatte ad Atreju da parte del direttore degli approfondimenti Rai

Elly Schlein risponde alle critiche fatte da Paolo Corsini. Il direttore degli approfondimenti Rai è intervenuto ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia a Roma, dove ha puntato il dito contro la segretaria del Partito democratico e l’opposizione .”Mi limito a segnare la differenza di approccio. Noi siamo qui con più di 800 persone che si sono iscritte a sei tavoli dove stanno portando contributi e idee e dove li stiamo ascoltando per prendere spunto su come costruire un progetto insieme per il futuro dell’Ue”, ha detto la leader dem a margine del forum sull’Europa, a Roma. “Su altri palchi mi sembra che si susseguono figure che sono lì per accreditarsi con chi comanda e per mostrarsi sempre ubbidienti a chi comanda”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata