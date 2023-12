(LaPresse) Elly Schlein attacca ancora l’esecutivo di Giorgia Meloni. “Questo governo è stato assente nel negoziato per la riforma del Patto di Stabilità e Crescita per evitare di tornare all’austerità. Per le loro antipatie hanno evitato di fare asse con i Paesi che hanno situazioni più simili alle nostre. Penso a Francia e Spagna. Questo ci preoccupa molto”, ha detto la segretaria del Partito democratico a margine del forum sull’Europa in corso a Roma. “Il governo si è sempre scelto gli alleati più sbagliati in Europa. Siamo preccupati che questo lasci l’Italia più sola e rischi di far fare un balzo indietro a tutta l’Europa”, ha aggiunto.

