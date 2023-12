Il ministro dell'Economia ad Atreju: "Passi avanti ma tanti aspetti ancora da chiarire”

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti , alla festa di FdI di Atreju a Roma, parla del Patto di stabilità europeo in discussione al vertice a Bruxelles. “Abbiamo fatto passi in avanti, ma ci sono tanti aspetti ancora da chiarire. l’Italia valuterà tutti i mezzi che ha a disposizione per fare l’interesse nazionale”, tra cui anche il veto: “Metteremo la firma se sarà nell’interesse del paese”, ha detto Giorgetti che poi sul superbonus afferma: “È come l’energia nucleare: in tanti sono a favore, in tanti sono contro”.

Infine, risponde così a chi gli chiede se alla Lega potesse bastare le clausole di salvaguardia: “Per la Lega dovete chiedere a chi rappresenta la Lega, io sono ministro dell’economia e delle finanze”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata