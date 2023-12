La ministra ad Atreju commenta il caso della nomina saltata di Anna Paola Concia

“I motivi sono legati alle polemiche che, come ha detto la stessa Concia, ci sono state a destra e sinistra, che hanno creato un clima poco sereno rispetto all’impostazione del progetto”. Così la ministra Eugenia Roccella, a margine del suo intervento ad Atreju, a proposito della nomina di Anna Paola Concia, ritirata dal ministro Valditara, per il progetto ‘Educazione alle relazioni’. “Secondo me giustamente (il ministro, ndr) ha pensato non ci fosse la possibilità di andare avanti con un progetto che dovrebbe stimolare la discussione in maniera dialogica nelle scuole e se invece viene visto come divisivo non può funzionare” ha aggiunto Roccella.

