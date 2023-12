La premier parla del ruolo dell'Italia nell'Ue, in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre: "Posizione credibile grazie al governo e a Giorgetti"

Giorgia Meloni alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre. “Grazie all’impegno di tutto il governo, e del ministro Fitto in particolare, abbiamo registrato risultati straordinari sulla rimodulazione e sull’attuazione del Pnrr, che oggi ci vengono riconosciuti dalla Commissione europea, dal Consiglio e da tutti gli analisti economici” ha detto la presidente del Consiglio. “Ricordo ancora quando, nei mesi della campagna elettorale, la nostra annunciata volontà di intervenire per revisionare un Piano nato in un quadro economico e geopolitico completamente diverso da quello attuale veniva derisa, derubricata ad annuncio velleitario o addirittura bollata come una scelta irresponsabile che avrebbe portato l’Italia con un piede fuori dall’Europa, messo a rischio la nostra credibilità internazionale e i nostri conti pubblici. Con tenacia e perseveranza abbiamo dimostrato che si poteva fare e che anzi si doveva fare ed è stato fatto”, ha aggiunto.

Sul Pnrr: “Revisione si accompagna a 7 nuove riforme”

“La revisione del Pnrr non è solo investimenti ma è anche sette nuove riforme” dice ancora Meloni, “che vanno dal testo unico sulle rinnovabili alla riforma della politica di coesione. Un lavoro davvero straordinario per il quale devo ringraziare tutto il governo che libera risorse significative per interventi strutturali e per misure dedicate alla crescita”.

Meloni su Patto stabilità: “Partita ancora aperta”

“Se nonostante una trattativa difficilissima la partita è ancora aperta, se l’accordo finale è stato posticipato – auspicabilmente – a una nuova riunione dell’Ecofin da convocarsi nei giorni successivi al Consiglio europeo con il mandato di chiudere entro l’anno, è perché a Bruxelles tutti riconoscono che la posizione del governo italiano è sostenuta da una politica di bilancio seria che anche oggi voglio rivendicare. Perché l’Italia, a dispetto del racconto che spesso si fa, è una Nazione virtuosa” ha detto ancora Meloni a proposito del patto di stabilità. “Lo testimonia innanzitutto – ha aggiunto – l’avanzo primario che, fatta eccezione per il periodo Covid e post Covid, ha quasi costantemente registrato un incremento dai primi anni ’90 ad oggi. E dal 2024 noitorneremo di nuovo in avanzo primario. Lo testimonia anche il nostro sistema pensionistico, che è comunque tra i più equilibrati d’Europa. E lo testimoniano le misure adottate da questo governo: negli ultimi mesi noi siamo intervenuti per ridurre le spese improduttive, abbiamo avviato un’azione di razionalizzazione della spesa che riguarda il settore pubblico, abbiamo dato vita a un piano di privatizzazioni che, però, sia chiaro, con questo governo non diventeranno mai delle svendite. Il tutto accompagnato da dati macroeconomici stabili e soddisfacenti, da un mercato del lavoro che sta facendo registrare risultati record sul fronte dell’occupazione, e particolarmente sul fronte dell’occupazione stabile, da una Borsa che nel 2023 sta facendo registrare la migliore performance d’Europa, da un spread sotto controllo, da agenzie di rating – notoriamente poco accomodanti – che danno fiducia all’economia italiana”.

La premier ha poi aggiunto: “Non possiamo non esprimere la soddisfazione per il fatto che, secondo l’ultima bozza di accordo, la traiettoria di aggiustamento del rapporto deficit/PIL (attualmente prevista allo 0,5% annuo) dovrà tenere conto nel triennio 2025-2027 degli interessi maturati sul debito contratto per gli investimenti effettuati sulla doppia transizione verde, sulla transazione digitale – e sulla difesa. È un riconoscimento importante riconoscimento non soltanto pratico, che ci consentirà di alleggerire l’impatto della traiettoria di riduzione del deficit rispetto alle manovre di bilancio dei prossimi anni, ma è anche un grande riconoscimento di principio. Grazie all’Italia si afferma un principio di coerenza tra le politiche dell’Unione e le regole di bilancio che devono consentire all’Unione di attuare quelle politiche”.

“Superbonus pesa come un macigno”

Meloni parla anche del tema tornato in auge in giornata con lo strappo di Forza Italia e lo stop del Mef: “L’Italia, al netto della misura del Superbonus che purtroppo pesa come un macigno sui nostri conti pubblici, è una nazione virtuosa che si presenta con le carte in regola, che non chiede una modifica delle regole per poter spendere senza freni o per sperare risorse senza controllo, ma perché è consapevole di un contesto nel quale l’Unione si trova ad operare che è ancora da considerarsi eccezionale e necessita di una governance adeguata a quel contesto eccezionale”.

Meloni sull’Ue: “Italia credibile grazie a Giorgetti”

La presidente del Consiglio ha parlato anche del ruolo dell’Italia nell’Ue: “Voglio dire che, a dispetto di alcuni semplificazioni che ho letto e che spesso alimentano una contrapposizione tra i cosiddetti Paesi virtuosi e quelli diciamo così spreconi, tra frugali e spendaccioni, oggi la posizione negoziale dell’Italia parte da una base di credibilità e da una serietà che sono riconosciute alla nostra nazione grazie al lavoro di questo governo e in particolare grazie al lavoro del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti”.

