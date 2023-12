La conferma arriva in una nota dell'Ecofin. Meloni: "Grande risultato"

Il Consiglio dell’Ue ha dato il via libera definitivo ai piani modificati per la ripresa e la resilienza, presentati da 13 Stati membri, tra cui l’Italia. Lo riferisce l’Ecofin in una nota.

Meloni: “Grande risultato”

Dopo il parere positivo della Commissione europea, il Consiglio ha oggi approvato la revisione del Pnrr italiano. Un altro grande risultato del Governo che conferma la serietà e l’efficacia del lavoro svolto in questi mesi”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una nota. “Intendiamo proseguire su questa strada, nella consapevolezza che il successo del nostro Pnrr è nell’interesse della Nazione e dei cittadini”, aggiunge.

