Il presidente del Senato ha aperto il Concerto di Natale nell'Aula di Palazzo Madama

“Ricordiamo con un doveroso pensiero chi soffre, coloro che anche a Natale saranno in ospedale, i nostri ragazzi e ragazze in divisa che lavorano mentre gli altri fanno festa, per La nostra sicurezza. E voglio ricordare coloro che vivono questi giorni in guerra, le tante vittime innocenti della guerra che ancora insanguina una parte dell’Europa e il Medioriente, con La speranza di una pace giusta che dovrà arrivare il più presto possibile”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aprendo il Concerto di Natale nell’Aula di Palazzo Madama.

