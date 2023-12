Alla manifestazione circa trenta persone

Un gruppo di circa trenta persone ha tenuto un sit-in in Piazza Montecitorio, a Roma, a favore della raccolta firme per la proposta di legge popolare “Io Coltivo”, volta alla legalizzazione della coltivazione e del consumo di cannabis. Il presidio, a cui hanno preso parte anche alcuni parlamentari di +Europa, PD e Azione, oltre all’associazione Luca Coscioni, è stato bloccato all’ingresso della piazza dalle autorità. Poi, dopo aver ottenuto il permesso di accedere all’obelisco per una foto, i partecipanti sono stati identificati dalle forze dell’ordine. Antonella Soldo, coordinatrice di Meglio Legale, ha spiegato ai cronisti presenti chi e perché è stato schedato.

