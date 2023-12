Il fondatore del movimento paneuropeo Eumans: "Portiamo anche in Italia le assemblee civiche sui cambiamenti climatici"

È stato presentato “Siam pronti alla sorte”, il primo progetto di legge in Italia che introduce le assemblee civiche estratte a sorte, redatto da Eumans, il movimento paneuropeo di iniziativa popolare fondato da Marco Cappato, con il supporto tecnico di Mario Staderini (Prossima Democrazia), dell’Associazione Luca Coscioni e del Gruppo Nazionale per le Assemblee delle cittadine e dei cittadini di Extinction Rebellion. “Estrarre a sorte un campione rappresentativo della popolazione e farlo discutere insieme ad esperti per proporre soluzioni credibili al governo per i cambiamenti climatici e per ridurre le emissioni ”sottolinea il fondatore di Eumans spiegando la proposta di legge presentata dal gruppo trasversale di parlamentari. “Il nucleare è esattamente uno di quei problemi che invece di essere affrontati a slogan devono essere affrontati entrando nel merito dei costi e dei benefici”, aggiunge l’ex europarlamentare in merito alle energie rinnovabili. Sulla cannabis, invece, Cappato ha affermato: “Governo totalmente ostile a ogni ipotesi di legalizzazione, perché preferiscono evidentemente regalare alla mafia e alla criminalità organizzata questo mercato, noi però andiamo avanti a cercare di coinvolgere i cittadini per delle proposte ragionevoli che sostituiscano la legalità alla clandestinità e al crimine”.

