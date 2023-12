La premier a Rtl 102.5: "Bisognerebbe essere un po' più coerenti"

“Alla camera sul salario minimo la maggioranza ha presentato un emendamento alla proposta dell’opposizione che dà mandato al governo di risolvere il problema, e oggi se passa questo mandato noi dobbiamo concentrarci per alzare il salario di chi effettivamente ha dei salari inadeguati senza rischiare di abbassare quello di chi è messo un tantino meglio. Poi capisco l’opposizione, la bagarre, ma un po’ sorrido perché obiettivamente oggi M5s e Pd dicono che il salario minimo è l’unica vera cosa che va fatta in Italia, e in 10 anni che sono stati al governo non gli è mai venuto in mente di farla“. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite della trasmissione ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. “Devo anche dire che mi incuriosisce la posizione di alcuni sindacati che vanno in piazza per rivendicare la bontà del salario minimo, ma quando vanno a firmare contratti collettivi accettano contratti da poco più di 5 euro l’ora come è accaduto di recente con il contratto della sicurezza privata, quindi bisognerebbe essere anche un po’ più coerenti penso”, ha concluso la premier.

