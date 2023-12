Il comparto sanitario denuncia inoltre condizioni di lavoro proibitive

Medici e infermieri scendono in piazza a Roma nel giorno dello sciopero per protestare contro una manovra che prevede tra le varie misure un taglio alle pensioni nel settore sanitario. Il comparto sanitario in protesta in Piazza Santi Apostoli denuncia inoltre uno scarso investimento e delle condizioni di lavoro proibitive per mancanza di organico. “Con i colleghi qui avvertiamo un grande senso di frustrazione per tutto ciò che ci viene chiesto. A tutti noi piace il nostro lavoro ma le condizioni sono diventate veramente stressanti” spiega Paolo Magnani, dirigente medico al Santo Spirito di Roma.

“Tra pochi anni entro nel mondo del lavoro ma con questa manovra e questi tagli una gemma come la sanità italiana rischia di appassire. Un qualcosa che passa da orgoglio del Paese a settore che inevitabilmente decade. Siamo qui per il futuro di tutti. Non solo nostro” dice un giovane specializzando in medicina pediatrica. “Dopo tanti sacrifici questa manovra taglia le pensioni a gente che lavora quasi 24 ore al giorno. Non è pensabile una cosa del genere” dice una dottoressa in pensione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata