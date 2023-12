Il presidente della Comunità ebraica: "Una piazza grande come il cuore degli italiani"

(LaPresse) Roma si stringe attorno alla comunità ebraica per dire no all’antisemitismo. In Piazza del Popolo associazioni, cittadini e i principali politici del Paese in una manifestazione trasversale contro ogni forma di odio contro gli ebrei. Sul palco della piazza Matteo Salvini, Roberto Gualtieri, Carlo Calenda, Antonio Tajani, Ignazio La Russa, Gennaro Sangiuliano e tra i manifestanti anche Giuseppe Conte e Elly Schlein. 2.500 circa i presenti. “Questa è una piazza grande come grande e il cuore degli italiani. Per questo abbiamo scelto Piazza del Popolo. Noi vogliamo fare una ferma condanna al terrorismo e all’antisemitismo purtroppo dopo gli eventi del 7 ottobre l’antisemitismo ha rialzato la testa sia in Italia che nel resto del mondo occidentale”, ha detto il presidente della Comunità ebraica romana Victor Fadlun

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata