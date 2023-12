La segretaria Pd alla manifestazione contro l’antisemitismo a Roma

(LaPresse) “ E’ importante essere qui per contrastare l’antisemitismo. Preoccupa molto il rigurgito di antisemitismo a cui assistiamo non solo in Italia ma in Europa. È giusto essere qui contro ogni forma di odio e di discriminazione”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a margine della manifestazione contro l’antisemitismo organizzata dalla comunità ebraica a Roma in Piazza del Popolo.

