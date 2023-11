Così Victor Fadlun: "Onorati per visita ministro Piantedosi"

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi si è recato in visita alla scuola ebraica di Roma. “Siamo onorati della visita del nostro ministro degli Interni, del Prefetto, del Questore. Per la nostra comunità è un segno di vicinanza e un abbraccio che ha grande valore”, ha detto Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma aggiungendo: “Oggi ci hanno comunicato che la nostra scuola verrà inserita nel circuito “scuole sicure” e quindi avremo un ciclo di interventi nella scuola che affronteranno tematiche vicine ai giovani. Abbiamo sensazioni non di tranquillità di fronte a certe espressioni dure nelle scuole e università. Ultimamente c’è questa corrente carsica di antisemitismo che pensavamo fosse un ricordo del passato e invece questa spazzatura del passato fuoriesce e lo fa nei luoghi più nevralgici come le scuole nelle università, però siamo convinti che il nostro Stato, l’Italia, ha gli anticorpi per combattere questa malattia”.

