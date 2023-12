"La cosa peggiore è che durante il Covid li abbiamo chiamati eroi, angeli e ce li siamo dimenticati un minuto dopo”, ha aggiunto

Dalla mezzanotte del 5 dicembre è scattato lo sciopero di 24 ore del personale sanitario. “Sono quattro anni che noi chiediamo che ogni euro disponibile del bilancio pubblico venga destinato alla sanità e alla scuola. La sanità italiana si sta dissolvendo, nel frattempo abbiamo speso 150 miliardi in bonus edilizi. E non abbiamo preso 38 miliardi di Mes sanitario. È un suicidio. Il suicidio del welfare italiano”, ha detto il segretario di Azione Carlo Calenda in Piazza Santi Apostoli a Roma, alla manifestazione di medici e infermieri indetta contro la manovra di governo. “La cosa peggiore è che durante il Covid li abbiamo chiamati eroi, angeli e ce li siamo dimenticati un minuto dopo”, ha aggiunto.

