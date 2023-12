Idroelettrico e nucleare di ultima generazione sono le fonti energetiche segnalate dal senatore

Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ha partecipato al convegno ‘Futuro Italia‘ organizzato a Roma dall’associazione Remind. “La forza di un Paese in futuro si misurerà dalla sua capacità di essere autonomo dal punto di vista energetico”, ha detto il parlamentare del Carroccio a margine dell’evento in cui esponenti del governo, della maggioranza e delle istituzioni hanno dialogato con attori privati sul futuro della vita economica e sociale dell’Italia. Idroelettrico e nucleare di ultima generazione sono le fonti energetiche segnalate dal senatore, che poi si è soffermato sul tema dell’occupazione: “Le possibilità di lavoro ci sono, bisogna mettere in contatto la domanda con l’offerta”, considerando che “quelli che vogliono e possono andare a lavorare devono assolutamente accedere al mercato del lavoro”.

