Il convegno ha preso il via oggi a Roma

Ha preso il via ‘Futuro Italia‘, il convegno organizzato a Roma dall’associazione Remind. La mattina del 5 dicembre tre capigruppo di maggioranza, rappresentanti del governo e del centrodestra, delle istituzioni europee, nazionali e locali, hanno dialogato con gli enti privati per individuare le migliori prospettive per il futuro sociale ed economico del Paese. “Quello che vogliamo è mettere al centro le persone per il bene della nostra Nazione, che ha una credibilità forte, sempre di più a livello europeo ma vorrei dire mondiale”, ha affermato il presidente dell’sssociazione Paolo Crisafi. “L’obiettivo è canalizzato nella sicurezza della Nazione, per quanto riguarda le materie prime, il clima, le imprese e le persone. Quando parliamo di sicurezza e mettiamo al centro le persone non c’è nessuna distinzione politica. Si vuole veramente fare il bene”, ha aggiunto.

