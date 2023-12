I manifestanti hanno protestato contro Free Europe, il raduno del gruppo europeo Identità e Democrazia, di cui fa pare anche la Lega

Strade bloccate a Firenze dove un corteo ha sfilato per protestare contro Free Europe, il raduno del gruppo europeo Identità e Democrazia, di cui fa pare anche la Lega, organizzato alla Fortezza da Basso. La manifestazione, indetta dall’associazione Firenze Antifascista, è stata tenuta sotto controllo dagli agenti di polizia in tenuta antisommossa, presenti per le vie del capoluogo toscano. Palloncini pieni di vernice colorata, inoltre, sono stati lanciati contro la sede chiusa di Fratelli d’Italia, in via della Scala.

