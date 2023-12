Il leader leghista: "Governo durerà 5 anni, anche se divisi in Europa"

Stoccata di Matteo Salvini a Forza Italia all’apertura della convention Free Europe, che si tiene oggi a Firenze ed è organizzata dal gruppo del Parlamento europeo Identità e Democrazia. “La Lega non governerà mai con i comunisti e i socialisti. Faccio un invito al centrodestra unito in Italia ad esserlo anche in Ue”, e “il centrodestra scelga tra inciucio con socialisti e sinistra e un governo di centrodestra”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega a margine dei lavori. Anche se i partiti di maggioranza si dovessero dividere nelle alleanze europee, “il governo scelto dagli italiani durerà cinque anni e arriverà al 2027” e “da ministro mi sto dando un obiettivo decennale per migliorare strade, autostrade e ferrovie” ha aggiunto Salvini.

