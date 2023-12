Il corteo partito da Porta a Prato è arrivato in Piazza dell’Indipendenza

Corteo antifascista contro il raduno del gruppo europeo Identità e Democrazia a Firenze. La manifestazione è stata organizzata da Firenze Antifascista per opporsi all’evento Free Europe cui ha partecipato la Lega di Matteo Salvini e i suoi alleati in unione europea. Il corteo partito da Porta a Prato ha sfilato lungo il centro del capoluogo toscano per arrivare in Piazza dell’Indipendenza. Durante la manifestazione cori contro il governo, cori per la Palestina e anche il lancio di alcuni palloncini pieni di vernice colorata contro la sede di Fratelli d’Italia. “Questa giornata è molto importante perché rispondiamo a quella che consideriamo una provocazione cioè utilizzare Firenze come vetrina per radunare la destra xenofoba e razzista di tutta Europa”, spiega Davide Pinelli di Firenze Antifascista. “Non è soltanto uno scontro di valori ma anche di merito perché ci permette di dire che le destre hanno tradito tutte le promesse elettorali che avevano fatto. Si rivelano per quello che sono cioè dei venditori di fumo”.

