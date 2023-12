Il sindaco di Taranto all'assemblea di Italia Viva: verso l'ingresso nel partito

Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, ha partecipato all’Assemblea nazionale di Italia Viva, organizzata al Cinema Adriano in Piazza Cavour, a Roma. “Intanto questo partito non è solo Matteo Renzi, che ringrazio per l’accoglienza e l’attenzione. Lo stesso Renzi ha sottolineato che su grandi temi ci possono essere divergenze. Ma in realtà voglio dire che la nostra grande difficoltà, nel 2018 a Taranto, è stata con la gestione dell’allora ministro Calenda, che non ha consentito rilanci ad altri operatori, ha aggiudicato la fabbrica ad Ancelor Mittal, che si sapeva essere uno speculatore finanziario e non ha consentito un percorso di decarbonizzazione come richiesto dalla Regione Puglia”, ha dichiarato il primo cittadino. “Renzi all’epoca era il premier ma oggi ho sentito da lui parole molto legate al concetto di decarbonizzazione. Siamo qui proprio per capire come sintonizzare le politiche di questo partito nei prossimi anni su queste vicende. Una distanza vera e personale con Renzi non c’è mai stata”, ha aggiunto Melucci. “Io non sono stato convinto, né devo convincere nessuno. Faccio politica in maniera attiva e libera. Non si lascia un partito del 20% per cercare allori. Io sono alla ricerca di spazi per poter lavorare e negli interessi della mia comunità”.

