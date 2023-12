Il leader di Italia Viva: "Credo che stia succedendo un fatto di grande importanza. Il sindaco di Taranto continuerà il suo lavoro con noi"

Matteo Renzi dà il suo appoggio al primo cittadino di Taranto Rinaldo Melucci. “Credo che stia succedendo un fatto di grande importanza. Il sindaco continuerà il suo lavoro con noi. Abbiamo sempre detto le stesse cose su Ilva e Taranto: noi abbiamo messo più di un miliardo di euro per la decarbonizzazione e per un progetto di ambiente pulito. Nel corso degli anni ci sono stati tanti elemeni di confronto, oggi c’è uno spazio politico che si apre”, ha detto il leader di Italia Viva a margine della Assemblea nazionale del partito organizzata al cinema Adriano in piazza Cavour, a Roma. L’ex presidente del Consiglio poi ha parlato anche della Capitale. “A Roma occorre il termovalizzatore. Lanceremo oggi due progetti, non solo quello del termovalorizzatore ma anche quello di privatizzare Atac, un’azienda che così com’è non funziona. Meglio che i servizi pubblici siano gestiti da privati purché siano efficenti, che non da carrozzoni pubblici”, ha aggiunto.

