Il sindaco di Napoli: "Il problema non è la separazione delle carriere, ma la velocità dei processi"

“Non credo che la magistratura trami contro questo governo come non credo abbia fatto nei confronti di altri. Penso che noi abbiamo bisogno non di uno scontro tra le istituzioni e la magistratura ma di un rispetto delle prerogative costituzionali. Ognuno deve fare il proprio mestiere: i magistrati fare i magistrati, i politici i politici”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine della prima Giornata de Il Riformista, sulle recenti tensioni tra politica e magistratura. “Il problema non credo che sia la separazione delle carriere, penso che sia molto importante la velocità dei processi e fare in modo ci sia una giustizia in Italia che dia risposte nei tempi giusti”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata