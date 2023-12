Il leader di Azione: "È l’eterno ritorno dell’uguale. Non c’è una cosa che cambia in trent’anni"

Prosegue lo scontro tra governo Meloni e magistratura. A commentare questa situazione, puntando il dito contro l’esecutivo, è stato anche Carlo Calenda. “Sono trent’anni che vediamo fare polemiche sulla giustizia senza fare riforme. Ma stessero zitti e facessero ste riforme, gliele votiamo pure noi”, ha detto il leader di Azione, fermato dai cronisti a Roma. “È l’eterno ritorno dell’uguale. Non c’è una cosa che cambia in trent’anni. E’ stata fatta una riforma della Giustizia? No. Sono state fatte quattro leggi ad personam”, ha aggiunto Calenda.

