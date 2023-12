Presenti anche Conte e Schlein. Siparietto tra l'ex premier e il ministro

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è alla Camera dove a breve risponderà all’interpellenza presentata da Benedetto Della Vedova dopo le sue parole sull’”opposizione giudiziaria” nell’intervista al Corriere di domenica. A Montecitorio anche la segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente M5s Giuseppe Conte.

Siparietto tra Conte e Crosetto

Piccolo siparietto in Transatlantico tra il ministro e l’ex premier. “Qualcuno aveva scommesso che non sarei venuto, vero?”, ha scherzato Conte, dopo che qualcuno aveva ipotizzato una sua assenza dato l’orario mattiniero. “Io sapevo che saresti venuto”, la replica di Crosetto. “Bene, è importante conoscere l’avversario”, ha scherzato Conte prima di entrare in aula.

Non ho paura toghe: “In 60 anni mai sfiorato da inchieste”

“Qualcuno ha detto che ho detto queste cose perché temo le inchieste. No, io sono Guido Crosetto. Ho 60 anni e in 60 anni non sono stato mai sfiorato da nulla. Secondo voi ho sollevato questo tema perché ho paura? No, io l’ho sollevato perché non ho paura”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenendo nell’aula della Camera per rispondere a un’interpellanza urgente sulla giustizia.

Crosetto non ho attaccato e non attaccherò mai magistratura

“Io non ho attaccato e non attaccherei mai la magistratura, e quando c’è stata la necessità di rivolgermi a un magistrato per denunciare dei fatti gravi l’ho fatto”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo alla Camera all’interpellanza di +Europa, che chiede di chiarire le sua dichiarazioni sulla giustizia.

Crosetto: “Disposto a tornare in aula per informativa”

Mi è stato chiesto perché risponde un ministro a un’interpellanza. Perché è un’interpellanza che riguarda il ministro, non il ministero. Come poteva rispondere un sottosegretario. In ogni caso sono disposto a tornare” nell’aula della Camera per un’informativa. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenendo nell’aula della Camera prima di rispondere a un’interpellanza urgente sulla giustizia.

Crosetto Stupito da Pd: “Qui alla Camera con 39 di febbre”

“Mi stupisco dell’intervento del capogruppo Braga e che qualcuno potesse contestare un ministro che viene a rispondere a un’interpellanza”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, in Aula alla Camera, dopo l’intervento della capogruppo Pd Chiara Braga. “Ho dato la disponibilità dal giorno dopo a essere presente in commissione, ho dato la disponibilità a venire alla Camera, sono qui febbricitante, con 39 di febbre, per rispetto del Parlamento”, ha aggiunto.

Aula quasi vuota, presenti 30 deputati

Aula della Camera quasi vuota per l’interpellanza urgente al ministro della Difesa Guido Crosetto dopo le sue parole sull'”opposizione giudiziaria”. Mentre il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova sta presentando il testo, infatti, tra i banchi di Montecitorio ci sono una trentina di deputati. Presenti tra gli altri i leader Pd e M5S Elly Schlein e Giuseppe Conte, il questore FdI Paolo Trancassini, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè di Forza Italia.

