Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sarà domattina (venerdì 30 dicembre) in Aula alla Camera per rispondere a un’interpellanza di +Europa sulle sue dichiarazioni in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ di domenica scorsa sulla giustizia. Lo si apprende da fonti parlamentari.

La seduta di Montecitorio è convocata alle 9.30 per le interpellanze urgenti. Il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova, in particolare, “chiede di interpellare” Crosetto, dopo l’intervista “dal titolo ‘È l’opposizione giudiziaria l’unico pericolo per il governo’ in cui il ministro dichiara: ‘L’unico grande pericolo è quello di chi si sente fazione antagonista da sempre e che ha sempre affossato i governi di centrodestra: l’opposizione giudiziaria’ e ‘a me raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a ‘fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni’. Siccome ne abbiamo visto fare di tutti i colori in passato, se conosco bene questo Paese mi aspetto che si apra presto questa stagione, prima delle Europee…'”.

“Considerato che il contenuto e la gravità istituzionale di tali affermazioni – si legge nell’interpellanza di +Eu – sono tali da richiedere informazioni circostanziate relativamente ai fatti evocati e alle persone coinvolte; si chiede di fornire al Parlamento tutti i dettagli in suo possesso su quando si sarebbero svolte le riunioni a cui il ministro ha fatto riferimento nella summenzionata intervista, quali persone vi avrebbero partecipato, la corrente della magistratura che le avrebbe organizzate e i contenuti di queste riunioni”.

