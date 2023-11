Roma, 30 nov. (LaPresse) – Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sarà domattina in Aula alla Camera per rispondere a un’interpellanza di +Europa sulle sue dichiarazioni in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ di domenica scorsa sulla giustizia. Lo si apprende da fonti parlamentari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata