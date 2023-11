La ministra del Lavoro: "Parleremo con tutti gli attori sociali e istituzionali"

“Il principio per noi è che il tema del salario dignitoso debba essere affrontato declinando tutta una serie di interventi, che poi sono quelli che il Parlamento e la Camera hanno voluto identificare in una delega governativa. Delega che ci impegna e impegna in prima persona anche il ministero del Lavoro e che intendiamo portare avanti con un confronto ampio, perché sono temi che richiedono una valutazione complessiva, che sia fattiva e sia supportata dal confronto con tutti gli attori sociali e istituzionali”: così la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, a margine dell’evento ‘La semplificazione normativa tra presente e futuro’ a Roma, in merito allo slittamento di sei mesi della discussione sul salario minimo per permettere l’attuazione della delega al governo sul tema.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata