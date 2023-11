La norma trasforma la pdl delle opposizioni in legge delega al governo, in cui non si fa riferimento a una paga minima oraria

La commissione Lavoro della Camera ha dato il via libera all’emendamento della maggioranza che delega al governo la proposta di legge, inizialmente presentata dalle opposizioni, sul Salario minimo.

La commissione Lavoro della Camera ha votato l’emendamento depositato dalla maggioranza sul Salario minimo. La norma trasforma la pdl delle opposizioni in legge delega al governo, in cui non si fa riferimento a una paga minima oraria.

Opposizioni abbandonano commissione per protesta

Tutte le opposizioni hanno abbandonato i lavori in commissione Lavoro alla Camera, dove è stato dato il via libera all’emendamento del centrodestra alla pdl sul Salario minimo. “Hanno compresso i tempi parlamentari uccidendo così il Salario minimo con una delega al Governo. Non ci rendiamo complici di questo scempio della democrazia parlamentare“, ha detto il capogruppo del Pd in commissione, Arturo Scotto.

