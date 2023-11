“Il premierato è la madre di tutte le riforme perché, così come la semplificazione normativa, è una straordinaria leva di carattere economico. In 75 anni di storia repubblicana noi abbiamo avuto 68 governi della durata di 14 mesi: come si fanno a fare le riforme più importanti, se c’è una successione rapida di governi che cambiano continuamente le regole del gioco?”: così la ministra per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a margine dell’evento “La semplificazione normativa tra presente e futuro” a Roma, in merito al progetto di riforma costituzionale del cosiddetto ‘premierato’. “Noi abbiamo due punti: la stabilità e l’elezione diretta (del presidente del Consiglio, ndr)” ha dichiarato la ministra, che poi si è espressa anche sull’autonomia differenziata dicendo che non c’è incompatibilità tra le due riforme: “Hanno una loro vita autonoma”, ha affermato Casellati.

