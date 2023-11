L'ex presidente della Corte Costituzionale è stata sentita in commissione Affari Costituzionali al Senato

La riforma costituzionale del cosiddetto ‘premierato’, proposta dal governo Meloni, cambia il ruolo del presidente della Repubblica. Lo ha detto l’ex presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, nelle audizioni in commissione Affari Costituzionali del Senato nell’ambito dell’iter della riforma. “Nei due disegni di legge”, sia quello del sindaco d’Italia e che il premierato, “cambia il ruolo del presidente della Repubblica“, ha detto l’ex guardasigilli. “Questa alta istituzione di coesione, garante dell’equilibrio costituzionale viene incisa”, in un caso togliendogli alcuni poteri, “nell’altro condizionandolo fortemente introducendo degli elementi di rigidità che delimitando il perimetro di azione” e “questo credo che meriti una riflessione seria, perché la flessibilità degli interventi presidenziali forse potrebbe rendersi necessaria anche in futuro di fronte a situazioni impreviste e imprevedibili che sono frequenti nella storia di uno stato”.

