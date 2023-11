Il presidente dell'Emilia-Romagna: "Mancano più della metà dei risarcimenti"

“I numeri non sono di destra né di sinistra. Ci sono stati per ora assegnati circa 4 miliardi di euro nei prossimi tre anni. Il totale della stima dei danni è di otto miliardi e mezzo. Ne mancano più della metà. Io voglio avere fiducia che la promessa che la presidente Meloni e tanti ministri hanno fatto nelle ore successive all’alluvione, cioè di rimborsare al 100 per cento i danni di cui ha perso tutto o quasi venga mantenuta”. Lo ha detto il presidente del Pd e della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine dell’assemblea annuale della Cia-Agricoltori Italiani, a Roma. “La cosa incredibile, che voglio credere che il governo corregga, finora non ci hanno ascoltato, è che ad oggi non è previsto il rimborso dei danni dei beni mobili, che a differenza che nei terremoti, nelle alluvioni sono quelli più colpiti” ha aggiunto.

