“Il governo dell’autonomia ha accentrato tutto dal punto di vista del Pnrr. Bisogna che faccia una ricognizione dei Comuni perché io sento qua e là per l’Italia di Comuni che rischiano di rinunciare a fare progetti per mancanza di personale che non è arrivato”. Lo ha detto il presidente del Pd e della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine dell’assemblea annuale della Cia-Agricoltori Italiani, a Roma. “Non sappiamo quante risorse arriveranno ma non bisogna perdere tempo“.

