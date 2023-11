Il vicesegretario della Lega: "Quando il centrodestra è forte diciamo che a certi sistemi non piace"

La Lega all’attacco della magistratura. “Il caso Apostolico è la dimostrazione che ci sono magistrati che hanno delle ideologie che riportano nelle loro sentenze”, ha dichiarato Andrea Crippa, vicesegretario del Carroccio, per le strade di Roma. “Salvini è la dimostrazione che a volte la magistratura decide, condanna o tenta di condannare in base alle proprie simpatie politiche. C’è una casta, che si chiama casta della magistratura, che quando sbaglia non paga mai”, ha aggiunto. Crippa ha anche chiarito che se la riforma non è ancora arrivata è perché nella maggioranza ci sono confronti in atto, ma che resta nel programma del centrodestra. “Ha ragione Crosetto, ha ragione Berlusconi e soprattutto ha ragione Salvini. Quando il centrodestra è forte diciamo che a certi sistemi non piace”, ha detto ancora.

