Il ministero dell'Istruzione: "Tutti dicono che il progetto è ottimo"

“Questa è una polemica becera che non ha molto significato”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rispondendo alle domande dei cronisti sul caso di Alessandro Amadori, il consulente del ministero accusato di minimizzare la violenza sulle donne in un libro pubblicato nel 2020. “Tutti dicono che il progetto è ottimo”. Al ministro è stato poi chiesto del minuto di rumore in contrapposizione a quello di silenzio contro i femminicidi: “Il minuto di silenzio è un momento significativo, perché è un momento di raccoglimento. Credo che noi nella nostra società parliamo anche troppo. Un momento di raccoglimento e di rispetto nei confronti di tutte le vittime di violenza credo sia una cosa importante”.

