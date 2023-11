Il ministro dell'Istruzione: "Non si legittimano mai atteggiamenti di prevaricazione"

“Ho letto il libro del professor Amadori, non c’è assolutamente una sola frase contro le donne in generale, non c’è nessuna frase in cui si giustifichino o si legittimino atteggiamenti di prevaricazione nei confronti delle donne. Si parla, secondo la sua tesi, di un rapporto molto conflittuale tra uomo e donna in cui si stigmatizza molto duramente il maschilismo, persino il patriarcato” e “si evidenzia come in alcuni casi ci siano atteggiamenti prevaricatori da parte del genere femminile. Non c’è nessun atteggiamento discriminatorio nelle sue pagine. Lui ha la sua tesi, io potrei averne altre”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, presentando in conferenza stampa a Palazzo Madama il progetto per le scuole ‘Educare alle relazioni’, in merito alle polemiche sul consulente del ministero, Alessandro Amadori, accusato di aver scritto un libro in cui ridimensionava la gravità del fenomeno della violenza di genere. “Questo progetto vede una partecipazione molto plurale, redatto dalle strutture del ministero, su cui io metto la mia faccia. Questo è il mio progetto e su questo voglio essere giudicato, non su polemiche che giudico strumentali e del tutto demagogiche“, ha aggiunto Valditara.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata