La premier nel punto stampa a margine della sua visita a Zagabria

“Ho grande rispetto per i diritti dei lavoratori e per gli scioperi, ma nel merito posso dire poco perché lo sciopero generale è stato lanciato contro la manovra praticamente in estate, quando io neanche avevo cominciato a pensarla. Quindi non posso dire che nel merito sia dovuto a nostri oggettivi errori, perché era stata lanciata molto prima che noi la scrivessimo”. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, nel punto stampa a margine della sua visita di Stato a Zagabria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata