I due sindacati incrociano le braccia, ma solo dalle 9 alle 13 nel settore dei trasporti dopo la precettazione

Venerdì mattina nero soprattutto per il settore dei trasporti per lo sciopero inizialmente di 8 ore proclamato da Cgil e Uil e ridotto a 4 ore dopo la precettazione del ministro Matteo Salvini. Le iniziative di mobilitazioni di Cgil e Uil contro la manovra prendono quindi il via. Incrociano le braccia per otto ore o intero turno i lavoratori delle Regioni del Centro e, su tutto il territorio nazionale, anche le categorie del pubblico impiego, della conoscenza e gli addetti di Poste Italiane. I trasporti, escluso quello aereo, e il personale operativo del Corpo dei Vigili del Fuoco, sciopereranno invece dalle ore 9 alle ore 13. I segretari generali sono nella Capitale, sul palco di Piazza del Popolo. A questa prima tappa seguiranno poi cinque giornate di scioperi e manifestazioni in 58 piazze, con oltre 100 presidi su base territoriale e regionale, che coinvolgeranno le Regioni del Nord il 24 novembre e quelle del Sud il 1° dicembre, con Sicilia e Sardegna ferme rispettivamente il 20 e il 27 novembre. LA DIRETTA

10:59 Landini al governo: “Stop cavolate e ritiri la precettazione”

“Se il governo vuole ascoltare allora cambi idea, smetta di fare cavolate, ritiri la precettazione e finalmente apra la trattativa anche con noi, che stiamo facendo proposte per migliorare questo Paese. Se pensa di non ascoltarci noi continueremo fino a che non otterremo risultati“. Lo ha detto il leader Cgil Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata da Cgil e Uil a Roma contro la manovra. La precettazione “è un atto che parla da solo e che nella storia democratica e repubblicana di questo paese da quando c’è la Costituzione non si è mai visto, da nessun governo. Queste cose – incalza Landini – si facevano prima della costituzione quando il nostro paese non era un paese democratico e non succede neppure in Europa. E Salvini – dice rivolgendosi direttamente a ministro dei Trasporti – dovrebbe andare oltre il Ponte sullo Stretto e guardare cosa accade in Germania dove stanno facendo uno sciopero e anche in Francia. Ma nessun governo si è mai sognato di bloccarlo”, conclude.

10:33 Landini: “Governo manda il paese a sbattere”

“Noi rappresentiamo la maggioranza che paga le tasse, che tiene in piedi l’Italia e che oggi non viene ascoltata dal governo, che così porterà il paese a sbattere. Noi non lo permetteremo”. Lo ha detto il leader Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a piazza del popolo a Roma insieme alla Uil contro la manovra. “Vogliamo dargli un futuro, che passa per il futuro dei giovani, che passa a sua volta dal lavoro dignitoso. Il governo dovrebbe porsi questo tema”, ha aggiunto Landini.

10:23 Bombardieri: “Piazza è risposta a bulli istituzionali”

“Questa piazza è la risposta democratica di persone che soffrono e che hanno pagato oggi per stare qui, in sei piazze del centro Italia. La risposta di democrazia a chi fa il bullo istituzionale“. Così il leader Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine della manifestazione di Cgil e Uil a Piazza del Popolo a Roma, la prima della mobilitazione territoriale organizzata dai due sindacati contro la manovra.

